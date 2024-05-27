عطلة رسمية في 9 حزيران بمناسبة احتفالات اليوبيل الفضي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضِّي لتولِّي جلالة الملك عبدالله الثَّاني سُلطاته الدِّستوريَّة، أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرَّسميَّة والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الأحد الموافق للتَّاسع من حزيران المقبل، وهو اليوم الذي تحتفل فيه المملكة بيوم جلوس جلالته على العرش.

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واستثنى البلاغ الذي اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري الوزارات والدَّوائر والمؤسَّسات الرَّسميَّة التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.



وجاء في البلاغ أنَّ هذه المناسبة يستذكرُ فيها الأردنيُّون مسيرة الإنجاز والتقدُّم والبناء والاستمرار بخطىً ثابتة نحو المستقبل الأفضل للأردن.