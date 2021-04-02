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الجمعة، 02-04-2021 04:02 م

عطلة بمناسبة مئوية الدولة الأردنية

عطلة رسمية لـ3 أيام متتالية بانتظار الأردنيين

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الوكيل الإخباري - (3) أيام لعطل رسمية ،بانتظار الأردنيين ، ويأتي ذلك ، بعد أن أعلنت الحكومة يوم الأحد الموافق 11/4، عطلة رسمية ، بمناسبة الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية .

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ووفق المعطيات السابقة ‘ فإن العطلة ستشمل أيام الجمعة، السبت، الأحد ، وذلك قبيل شهر رمضان المبارك .

 

 

وكان مجلس الوزراء قرّر برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها يوم الأحد الموافق للحادي عشر من شهر نيسان المقبل بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية.

 

 

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