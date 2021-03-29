عطلة رسمية مرتقبة قبل شهر رمضان

الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون "عطلة رسمية " الشهر القادم /نيسان .
ويأتي ذلك ، بعد أن أعلنت الحكومة في وقت سابق عن عطلة رسمية، بمناسبة"مئوية الدولة الأردنية"، وستكون العطلة يوم الأحد الموافق 11 نيسان ،اي قبل شهر رمضان المبارك بأيام .
وبذلك تمتد العطلة من يوم الجمعة إلى يوم الأحد .
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