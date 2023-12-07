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الخميس، 07-12-2023 11:15 ص

عطلة رسمية مرتقبة ليومين

عطلة


الوكيل الإخباري - من المنتظر أن تعلن الحكومة عن عطلة رسمية ليومي الإثنين الموافق 25 / 12 /2023 بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ويوم الاثنين الذي يليه بمناسبة رأس السنة الميلادية بتاريخ 1 /1/ 2024.اضافة اعلان


ومن المتوقع أن تعلن الحكومة في بلاغ يصدر عن رئاسة الوزراء عن عطلة رسمية بتاريخ 25 من الشهر الحالي بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وبتاريخ 1 كانون الثاني بمناسبة رأس السنة الميلادية 2024 .

وبحسب رزنامة العطل الرسمية في المملكة، فإن العطلة الأخيرة من هذا العام ستكون بمناسبة عيد الميلاد المجيد وأول عطلة بالعام القادم 2024 ستكون رأس السنة الميلادية.

يشار الى ان الأردن ألغى معظم الفعاليات الاحتفالية الشعبية والدينية والرسمية تضامناً مع الأشقاء في فلسطين وما يشهده قطاع غزة من عدوان غاشم من الاحتلال الإسرائيلي.

 




 

 


 

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