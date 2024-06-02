الأحد 02-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الحكومة تحيل موظفين الى التقاعد - اسماء

إرادة ملكية سامية بشأن رئيس الوزراء بشر الخصاونة

تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024

عطلة عيد الأضحى من 16 وحتى 20 حزيران

حزب الله يستهدف موقع حدب يارون الإسرائيلي

بالفيديو.. حريق كبير في القدس المحتلة يمتد إلى "متحف إسرائيل"

القسام تقصف مقر قيادة الاحتلال بنتساريم وتستهدف دبابة بغزة

ولي العهد الكويتي الجديد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للأمير

ملاجئ الأونروا برفح خالية من النازحين مع الهجوم الإسرائيلي

نتنياهو يسعى لسحب صلاحيات تعيين فريق التحقيق في هجوم أكتوبر من المحكمة العليا

الأحد، 02-06-2024 04:20 م

عطلة عيد الأضحى من 16 وحتى 20 حزيران

عطلة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، بلاغاً رسميَّاً حدَّد بموجبه عطلة عيد الأضحى المبارك، اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق للسَّادس عشر من حزيران 2024م وحتَّى مساء يوم الخميس الموافق للعشرين منه.

ونصَّ البلاغ الذي وصل موقع الوكيل الاخباري على أن تُعطِّل جميع الوزارات، والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرَّسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة خلال الفترة المحدَّدة أعلاه.

واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.  

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202325135946732823449

إرادة ملكية سامية بشأن رئيس الوزراء بشر الخصاونة

0رئاسة_الوزراء

تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024

620242145238254894216

مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال ومنتدى رجال الأعمال اللبناني الأردني

1717333205549

100 مليون دولار قيمة شهادات منشأ صناعة إربد الشهر الماضي

665c6794baa83

حوافز تشجيعية تستهدف إحالة 11 ألف موظف للتقاعد في أمانة عمان

maxresdefault (1)

"تربية القصر" تكرم مدارس شاركت بمشروع "بيئتي الأجمل"

أخبار متعلقة
1Sn87

بلدية السلط تحدد أماكن بيع الأضاحي وتعفي أصحابها من الرسوم

تت

الأردن يتحرى هلال ذي الحجة الخميس الموافق 6 حزيران

عطلة

الاردنيون على موعد مع عطلة لمدة 6 ايام متتالية

2024-05-20T134311Z_2128111207_RC2CU7AV4XQG_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-DEIF

وزير الخارجية: على الجميع احترام قرارات المحكمة الجنائية

image

الخصاونة على رأس وفد أردني إلى القاهرة

0L5A0349

رئيس الوزراء يهنئ بمناسبة عيد الفصح المجيد