الإثنين 02-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام : وفاة طفلة برصاصة من سلاح جدها السبعيني

الأسد ومحمد بن زايد يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر

الملك يتبادل التهاني مع عاهل البحرين

مصدري الخضار تكشف سبب ارتفاع سعر الليمون

لا إصابات كورونا في مستشفيات الجنوب

الدنمارك تستدعي السفير الروسي بعد انتهاك مجالها الجوي

الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على قرار فرض حظر تدريجي على النفط الروسي

الملكة: تقبل الله منا جميعاً وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير

3 محافظات خالية من كورونا

رمضانيات إربد تنثر اجواء الفرح

الأحد، 01-05-2022 10:29 ص

عطلة عيد الفطر الطويلة تفتح شهية الأردنيين على السياحة الداخلية

وادي-رم


الوكيل الإخباري - بعد رفع القيود على الحركة والتنقل التي فُرضت لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالجائحة على الأفراد والمنشآت التي بدأت الحكومة بتنفيذها، يُقبل الأردنيون في عطلة عيد الفطر الطويلة بشهية مفتوحة على برامج السياحة الداخلية، وحجز الرحلات لزيارة المواقع السياحية والأثرية المتنوعة والفريدة التي تتمتع بها المملكة.

اضافة اعلان

 

وقال عاملون بالقطاع السياحي "تشهد طلبات المواطنين ارتفاعا على حجوزات الرحلات السياحية خلال عطلة عيد الفطر، سواء كانت من خلال برنامج "أردننا جنة" للسياحة الداخلية المدعوم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، أو من خلال العروض والبرامج الخاصة الأخرى التي أطلقتها المكاتب والشركات السياحية.


من جهته، أكد رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سهيل هلسة، إقبال المواطنين الكبير على برامج السياحة الداخلية، متوقعاً أن تشهد الأيام القليلة المقبلة زخماً وارتفاعاً مستمراً بالطلب على الرحلات خاصة وأن عطلة العيد طويلة.


وأشار الى أن أسعار رحلات السياحة الداخلية عبر برنامج أردننا جنة مناسبة وفي متناول الجميع، لافتاً الى أن العديد من شركات السياحة الصادرة والداخلية قامت أيضاً بإطلاق برامج وعروض للرحلات الى العقبة ووادي رم.


وبين هلسة، أن نسب الأشغال في مخيمات وادي رم وفنادق العقبة خلال الأيام المقبلة ستتجاوز الـ 90 بالمئة وقد تصل الى 100 بالمئة، داعياً الفنادق والمخيمات الى تخفيض أسعار الحجوزات على مدار العام لتشجيع السياحة الداخلية التي كانت صمام الأمان والمشغّل للقطاع السياحي خلال فترة جائحة كورونا.


بدورها، أكدت وزارة السياحة والآثار جاهزية المواقع السياحية والأثرية والاستعداد التام لمتابعة النشاطات السياحية خلال عطلة العيد، حيث اتخذت الوزارة بالتعاون مع دائرة الآثار العامة وهيئة تنشيط السياحة العديد من الإجراءات لتجهيز وتهيئة المواقع لإستقبال المواطنين والسياح العرب والأجانب وتقديم خدمات سياحية مميزة لهم.


وقال الناطق الإعلامي لوزارة السياحة والآثار أحمد الرفاعي إنه وضمن الخطة الموضوعة لعطلة عيد الفطر، ستتابع الوزارة من خلال الفرق الميدانية المناوبة التي شكلتها، الإجراءات والخدمات المقدمة للسياح والزوار على مدار الساعة، إضافة إلى التواصل المستمر مع القطاع السياحي وتلقي الاستفسارات والمقترحات للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات لهم خلال العطلة.


وأضاف "حرصاً من وزارة السياحة والآثار على تقديم خدمات ذات جودة عالية لزوار المواقع السياحية والأثرية خلال عطلة العيد، جرى تشكيل غرفة عمليات للوزارة بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، لتلقي كافة شكاوى وملاحظات الزوار، من خلال التواصل مع غرفة عمليات الوزارة على أرقام الهواتف التالية: ( 117777 / 91040 )".


ودعا الرفاعي، المواطنين الى الإستفادة من العروض والأسعار التشجيعية التي يوفرها برنامج أردننا جنة، والاستمتاع في زيارة الأماكن الأثرية والسياحية في جميع محافظات المملكة، لافتاً الى أن رحلات البرنامج ستبدأ بالإنطلاق الى مختلف المحافظات ثاني أيام العيد، حيث تشمل الرحلات النقل والمبيت في المخيمات والفنادق، ووجبات الطعام، وبأسعار تناسب موازنة العائلة الأردنية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

الملك يتبادل التهاني مع عاهل البحرين

666

مصدري الخضار تكشف سبب ارتفاع سعر الليمون

كورونا الوكيل

لا إصابات كورونا في مستشفيات الجنوب

ب

الملكة: تقبل الله منا جميعاً وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير

كورونا 7

3 محافظات خالية من كورونا

52022114822797141260

رمضانيات إربد تنثر اجواء الفرح

أخبار متعلقة
Jordan-17A-093_-_Karak_Castle

مواقع فعاليات "رمضانيات" في المحافظات - تفاصيل

2020_9_9_3_46_58_894

بالأرقام.. ترتيب محافظات الأردن الأكثر إصابة بكورونا

0L5A9566

%70 من الفئة المستهدفة تلقوا جرعتي لقاح كورونا

0L5A1670 cdd

17 وفاة و1731 إصابة كورونا سجلت في الأردن الأسبوع الماضي

IMG_7235

سياحة الربيع.. ميزة للأردن تحتاج الاهتمام وتوفير البنى التحتية

image (17)

البترا تسجل أعلى عدد زوار منذ بداية جائحة كورونا