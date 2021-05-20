الخميس 20-05-2021
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الخميس، 20-05-2021 07:41 م

عطل فني يؤخر ضخ المياه لمناطق في عمان

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 الوكيل الاخباري - أعلنت شركة مياه الأردن "مياهنا"، عن تأخير ضخ المياه في بعض مناطق العاصمة عمان وخصوصا مناطق غرب عمان ولساعات محددة، من إحدى محطات الضخ التابعة للشركة؛ بسبب عطل فني طارئ.
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وأكدت مياهنا في بيان اليوم الخميس، ان فرق الشركة الفنية تعمل على إصلاح العطل؛ لإعادة ضخ المياه للمشتركين وبالسرعة الممكنة، وحسب برنامج التزويد المائي المعد مسبقاً، فور الانتهاء من أعمال الصيانة الفورية.

وتعتذر الشركة لعموم مشتركيها عن هذا التأخير الطارئ، مؤكدة سعيها الدائم لتطوير خدمة المياه والصرف الصحي بالشكل الأمثل.

 




 

 


 

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