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الخميس، 21-01-2021 03:07 م

عطل مفاجئ يوقف ضخ المياه عن مناطق واسعة في عمان والبلقاء - اسماء المناطق

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا ان انقطاعا مفاجئا للتيار الكهربائي عن احدى محطات الرفع الرئيسية ( محطة رقم 3) تسبب بعطل فني في محطة مياه زي و توقف الضخ منها الى مناطق الدور في محافظة العاصمة ومحافظة البلقاء ولواء عين الباشا لمدة قد تصل الى (36) ساعة مما سيعمل على احداث تغير في ادوار المياه لهذه المناطق.

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واوضحت ادارة المحطة التابعة لشركة مياه الاردن مياهنا ان الانقطاع الكهربائي تسبب بعطل فني في المحطة الرئيسية تعمل الفرق الفنية المختصة على قدم وساق لحل العطل الفني واعادة تشغيل المحطة بأقصى سرعة واعادة الاوضاع الى ما كانت عليه مبينة ان ذلك سيحتاج لنحو (36) ساعة حتى تعود الامور الى طبيعتها واعادة الضخ للمناطق كالمعتاد حسب برامج الدور المعلنة .
 
وستتأثر كل من المناطق التالية بهذا التوقف الطارىء الخارج عن ارادة سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا :


محافظة العاصمة : مناطق ابو عليا ،طبربور، طارق،ضاحية الامير حسن،ضاحية الاقصى،ضاحية الاستقلال، الخزنة، المدينة الرياضية العالي، الجبيهة ،  ام السماق الشمالي، عبدون ، الصويفية ، الكرسي ، دابوق ، ضاحية الامير راشد، جاوا ، اليادودة، قرى بدر.
 
محافظة البلقاء: مناطق السلط ، قرى السلط المجاورة، اجزاء كبيرة من لواء عين الباشا.
 
وناشدت وزارة المياه والري / سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا الاخوة المواطنين ضرورة تفهم مثل هذه الظروف الخارجة عن ارادتها مؤكدة ان طواقمها الفنية ستعمل على مدار الساعة حتى الانتهاء من كافة الاعمال الفنية خلال وقت قصير واعادة الضخ للمناطق حسب الادوار المعلنة .


 




 

 


 

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