عطوة أمنية لـ 3 أيام وإجلاء عائلة القاتل في جريمة اربد

الوكيل الاخباري - وافق ذوو الشابين تامر ورامي الحموري، اللذين قتلا في جريمة إربد، مساء الاثنين، في منطقة “سمخ” بشارع فلسطين في اربد، على منح الأجهزة الأمنية عطوة أمنية لمدة 3 أيام .



وقال شقيق المرحومين إن اجتماعا ستعقده العشيرة مساء اليوم الثلاثاء ستقرر من خلال موعد استلام جثث أشقائه تمهيدا لدفنهم والإجراءات التي ستقوم بها العشيرة على خلفية الجريمة.



وقرر محافظ اربد رضوان العتوم إجلاء عائلة القاتل من المنطقة على خلفية الجريمة، فيما ما زالت قوة أمنية منتشرة في الموقع.

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