الجمعة 16-10-2020
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الجمعة، 16-10-2020 06:52 م

استغلال مادي لاستعطاف المواطنين

عقب جريمـــة الزرقاء .. تحذيـــر أمني للأردنييـــن

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منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ، العقيد عامر السرطاوي ، إنه وخلال الايام القليلة الماضية رصدت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية مواقع الكترونية  وصفحات تم أنشاؤها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف احتيالي لاستغلال جريمة الزرقاء و تعاطف المواطنين مع المجني عليه وبحجة جمع التبرعات له ولذويه ومعظمها تدار من خارج الاردن   .

وحذر الناطق الاعلامي ، في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، المواطنين من التعامل مع مثل تلك المواقع والصفحات واعتبارها صفحات احتيالية لكي لا يقعوا ضحية لأولئك المحتالين الذين يستغلون تعاطف الناس لتحقيق ارباح مادية بطرق احتيالية .

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وشدد ، على أن وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية باشرت بتتبع تلك المواقع والصفحات وتحديد منشئيها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم.

 

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