عقب جريمـــة الزرقاء .. تحذيـــر أمني للأردنييـــن

الوكيل الإخباري- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ، العقيد عامر السرطاوي ، إنه وخلال الايام القليلة الماضية رصدت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية مواقع الكترونية وصفحات تم أنشاؤها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف احتيالي لاستغلال جريمة الزرقاء و تعاطف المواطنين مع المجني عليه وبحجة جمع التبرعات له ولذويه ومعظمها تدار من خارج الاردن .



وحذر الناطق الاعلامي ، في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، المواطنين من التعامل مع مثل تلك المواقع والصفحات واعتبارها صفحات احتيالية لكي لا يقعوا ضحية لأولئك المحتالين الذين يستغلون تعاطف الناس لتحقيق ارباح مادية بطرق احتيالية .

اضافة اعلان



وشدد ، على أن وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية باشرت بتتبع تلك المواقع والصفحات وتحديد منشئيها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





