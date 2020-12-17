عقب شائعة وفاته ..رسالة مؤثرة من موسى حجازين

الوكيل الإخباري - وجه الفنان الأردني موسى حجازين، اليوم الخميس، رسالة مؤثرة لمتابعيه عقب شائعة وفاته التي انتشرت بالأمس.

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وقال حجازين عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: الشكر لله الذي اعطاني نعمه في عيون الاخرين.

وأضاف: اخوتي واخواتي يامن احطتموني بحنانكم الغامر يا من صنعتم نجاحاتي بعد الله عز وجل تعجز الكلمات امام عظمة مواقفكم الصادقه عن شكركم جميعا ولكل من تواصل مع اسرتي وعشيرتي من الجهات الرسميه والاعلاميه ومن داخل وخارج الوطن .

وختم قائلا: "حفظكم الله من كل مكروه وحفظ الوطن.. انا بخير و الحمد لله".



