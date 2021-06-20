الأحد 20-06-2021
الوكيل الاخباري

وزير النقل: لجنة توجيهية لقطاع النقل العام

وزير الداخلية: العودة الطوعية هي الحل الأمثل لكافة أزمات اللجوء

' فيديوهات ' انتشرت كالنار في الهشيم وحظيت بتفاعل شعبي

وزارة العدل عقدت 1662 جلسة محاكمة عن بعد الشهر الماضي

الاحتلال يعين سفيراً جديداً له في عمان

الزراعة والصحة ترد على ما تم تداوله اليوم حول 'تسمم البطيخ'

' جورة الفرس ' في عمان بلا مياه منذ 10 سنوات

النابلسي يكرّم اُولى الغطاسات الأردنيات من متلازمة داون

صلح عمان: 9 ساعات في الاستماع لأحد شهود قضية مستشفى السلط

وفاة واحدة و68 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأحد، 20-06-2021 12:51 م

عقد أولى جلسات قضية الفتنة غدا

محكمة


الوكيل الإخباري - تعقد محكمة أمن الدولة غدا الاثنين أولى جلساتها الخاصة بقضية "الفتنة" والمتهم فيها كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين.

اضافة اعلان


وتعقد الجلسة برئاسة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد.
وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).


وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وسائط نقل

وزير النقل: لجنة توجيهية لقطاع النقل العام

فرايه

وزير الداخلية: العودة الطوعية هي الحل الأمثل لكافة أزمات اللجوء

الأردن نهار

' فيديوهات ' انتشرت كالنار في الهشيم وحظيت بتفاعل شعبي

محكمة

وزارة العدل عقدت 1662 جلسة محاكمة عن بعد الشهر الماضي

E4UbfcHWEAIpPNl

الاحتلال يعين سفيراً جديداً له في عمان

1041582930_0_180_1920_1260_1200x0_80_0_1_06760f7c93aed1ec5fb5cf5867ba37c1

الزراعة والصحة ترد على ما تم تداوله اليوم حول 'تسمم البطيخ'

أخبار متعلقة
امن

أمن الدولة تصادق على لائحة الاتهام في قضية الفتنة

5202120153844486414150

عودة استقبال المرضى بمركز الأورام العسكري

520212717357557457919

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المجالي والضمور