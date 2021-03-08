عقد امتحانات طلبة الجامعات إلكترونياً

الوكيل الإخباري -

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قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراء امتحانات منتصف الفصل الحالي للطلبة لكافة الدرجات العلمية إلكترونياً عن بُعد في الجامعات والكليات الجامعية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020 / 2021.وأضافت الوزارة في بيان لـ " الوكيل الإخباري" أن الامتحانات التي تجرى في الحرم الجامعي للمساقات العملية يمكن أن يتم تقديمها إلكترونياً للطلبة الموجودين في الخارج.ولفت البيان إلى أن الوزارة تؤجل اتخاذ القرار إلى وقت لاحق فيما يتعلق بكيفية إجراء الامتحانات النهائية حسب تطورات الحالة الوبائية في المملكة.