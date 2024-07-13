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السبت، 13-07-2024 09:46 م

عقد برنامج ختمة القرآن الكريم في لواء الكورة

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الوكيل الإخباري - تفقد مدير مديرية أوقاف لواء الكورة خالد بني ياسين، عددا من دور القرآن الكريم والتي تعقد برنامج ختمة القرآن الكريم ودعاء الختمة، تنفيذاً لمبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني لختم القرآن الكريم في المساجد.

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وتحدث بني ياسين مع المصلين خلال الجولة، والذين ثمنوا مبادرة وزارة الأوقاف التي تعنى بربط الناس واقعاً وسلوكاً بالقرآن الكريم من خلال تدبر آياته قراءةً وتفسيراً وحكماً.


وقال بني ياسين، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، انه وجه أعضاء لجنة الإشراف على المراكز الصيفية بضرورة استمرار الجولات على المراكز الصيفية، مؤكدا أهمية تفعيل شعار المراكز الصيفية لهذا العام والذي جاء تحت عنوان: "وقولوا للناس حسنا" من خلال الأنشطة اللامنهجية والتأكيد من الالتزام بالمنهاج والتعليمات الصادرة عن وزارة الأوقاف.

 




 

 


 

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