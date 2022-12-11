عقد منتدى اقتصادي أردني - كيني الأحد

الوكيل الإخباري - أعلنت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، عن عقد منتدى اقتصادي أردني- كيني اليوم الأحد، في مقر الجمعية.

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وبحسب الجمعية سيبحث المنتدى فرص الاستثمار المشترك في البلدين، وآلية تطوير الشراكات بين رجال الأعمال في البلدين.



وسيتناول المؤتمر عدة قطاعات أهمها القطاع الزراعي والصناعات الغذائية، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع الرعاية الصحية والصحة الإلكترونية وصناعات الأدوية، قطاع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة والبيئة، قطاع السياحة والسياحة العلاجية، قطاع الملابس والسلع الكمالية، قطاع النقل قطاع التعليم، قطاع الإنشاءات والمقاولات والاستثمار العقاري.