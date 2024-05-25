عقد 8224 جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

الوكيل الإخباري

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- كشفت وزارة العدل عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدت خلال شهر نيسان الماضي.وفي التفاصيل التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد 8224 جلسة محاكمة عن بعد خلال الشهر الماضي.وبلغ عدد الأوراق القضائية المؤرشفة خلال الشهر الماضي 3.260 مليون ورقة، وذلك ضمن مشروع الأرشفة الإلكترونية.كما أظهرت الأرقام أنه تم فرض 3 حالات رقابة إلكترونية (سوار إلكتروني)، في حين تم تنفيذ 451 عقوبة بديلة عن الحبس لنفس الفترة.ويأتي تطبيق نظام المحاكمة عن بعد تماشيا مع التطور التشريعي بإدخال التقنيات الحديثة ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالتشريعات الأردنية النافذة.