عقل يتحدث عن انخفاض ملموس على أسعار المحروقات عالمياً سينعكس محلياً الشهر القادم

الوكيل الإخباري - قال خبير النفط هاشم عقل إن أسعار المشتقات النفطية عالمياً سجلت انخفاضاً واضحاً خلال اول أسبوعين من شهر كانون أول الحالي متوقعاً انخفاض أسعار المحروقات محلياً بنسب متفاوته بتسعيرة الشهر المقبل اذا ما بقيت أسعار النفط على هذا النحو حتى نهاية الشهر الحالي.

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وبين عقل إن سعر لتر البنزين 90 انخفض عالمياً بنسبة 4% ما يعادل 40 فلس لكل لتر / محلياً ، فيما انخفض سعر لتر بنزين 95 بنسبة 3% ما يعادل 25 فلس لكل لتر محلياً .



وأشار الى ان الانخفاض الاكبر كان على مادة الديزل عالمياً حيث انخفض بنسبة 6% ما يعدل 55 فلس لكل لتر ، فيما انخفض سعر لتر الكاز بنسبة 3.3% ما يعادل 30 فلس لكل لتر.



وشدد عقل انه تبقى الى نهاية الشهر 12 يوما وقد تتأثر الاسعار بانخفاض اضافي بسبب العطل وتصفية المراكز المالية للمستثمرين.