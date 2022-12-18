الأحد 18-12-2022
الوكيل الاخباري

عودة التعليم الوجاهي في الطفيلة التقنية غدا

عقل يتحدث عن انخفاض ملموس على أسعار المحروقات عالمياً سينعكس محلياً الشهر القادم

علان: لا خسائر بقطاع الذهب في الأردن العام الحالي

الجرائم الإلكترونية: ضبط العديد من مثيري الفتن داخل المملكة

الثلوج تتسبب في تأخير 50 رحلة في مطارات موسكو

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

ذكرى أحداث قلعة الكرك تصادف اليوم الأحد

2.4 مليون دينار للمفاعل البحثي في 2023

وظائف شاغرة في بلدية ذيبان - تفاصيل

أسعار الذهب في الأردن الأحد

الأحد، 18-12-2022 11:12 ص

عقل يتحدث عن انخفاض ملموس على أسعار المحروقات عالمياً سينعكس محلياً الشهر القادم

12202212113626590536887


الوكيل الإخباري - قال خبير النفط هاشم عقل إن أسعار المشتقات النفطية عالمياً سجلت انخفاضاً واضحاً خلال اول أسبوعين من شهر كانون أول الحالي متوقعاً انخفاض أسعار المحروقات محلياً بنسب متفاوته بتسعيرة الشهر المقبل اذا ما بقيت أسعار النفط على هذا النحو حتى نهاية الشهر الحالي.

اضافة اعلان

 

وبين عقل إن سعر لتر البنزين 90 انخفض عالمياً بنسبة 4% ما يعادل 40 فلس لكل لتر / محلياً ، فيما انخفض سعر لتر بنزين 95 بنسبة 3% ما يعادل 25 فلس لكل لتر محلياً .


وأشار الى ان الانخفاض الاكبر كان على مادة الديزل عالمياً حيث انخفض بنسبة  6% ما يعدل 55 فلس لكل لتر ، فيما انخفض سعر لتر الكاز بنسبة 3.3% ما يعادل 30 فلس لكل لتر.


وشدد عقل انه تبقى الى نهاية الشهر 12 يوما وقد تتأثر الاسعار بانخفاض اضافي بسبب العطل وتصفية المراكز المالية للمستثمرين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image639ed985dc185

بلدية السلط تطلق خدمة إلكترونية

قققق

الجرائم الإلكترونية: ضبط العديد من مثيري الفتن داخل المملكة

289406_3_1572878838

المتقاعدين العسكريين تفتتح مكتبا تجاريا في شفا بدران

image

ذكرى أحداث قلعة الكرك تصادف اليوم الأحد

320569948_1122763281727850_6652019361387082716_n

الأبحاث الجيولوجية السوداني يزور مختبرات وزارة الطاقة

247242_24_1643637074

وظائف شاغرة في بلدية ذيبان - تفاصيل

أخبار متعلقة
M63A4562

الحكومة: 9 - 12.5% انخفاض أسعار المحروقات عالمياً

308db4cc-20220214t184934-1644857373824681400

الزرو: السيارات الكهربائية المسجلة في المنطقة الحرة لا تتمتع بالكفالة المصنعية

M63A2297

طلب غير مسبوق على الغاز وبيع 200 ألف أسطوانة اليوم السبت

1120222011204767390236

الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

314427844_434231778884062_1500639234704916376_n

دفاع مدني العقبة يشرح حول أسباب حريق خزان بنزين في ساحة منزل

file

معاصر الزيتون: انتاج "الجفت" يصل لـ 35% من كميات الزيتون