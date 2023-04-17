عقل يتوقع ارتفاع اسعار البنزين نهاية الشهر الحالي بعد قرار أوبك+ بخفض الإنتاج

الوكيل الاخباري - توقع خبير النفط والطاقة هاشم عقل أن تشهد أسعار البنزين ( 90 / 95) ارتفاعاً واضحاً "عالمياً ومحلياً" مع نهاية الشهر الحالي.



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وبيّن عقل لـ " الوكيل الإخباري" أن ارتفاع سعر البنزين تحديداً يأتي لأنه يتبع الاتجاه الاقوى، بعد قرار منظمة أوبك+ بخفض الانتاج 1.6 مليون برميل يومياً من حصص انتاجها.



وأشار إلى أن أسعار خام برنت بداية الشهر كانت عند 79 دولاراً، أما اليوم فقد قفز السعر ليصل إلى 86 دولاراً وقد يزيد، منوهاً إلى أن أوبك+ تتحكم بأسعار النفط لإنها تنتج 42% من حاجة العالم للنفط وهي مُصرّة على إبقاء السعر من 80 -90 دولاراً.



وانخفضت اليوم العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت بنسبة 0.05% إلى 86.27 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة بلومبرغ.

