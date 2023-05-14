عقل يتوقع انخفاض أسعار المحروقات من 2.9 إلى 5.5 قرشاً لكل لتر في تسعيرة الشهر القادم

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - توقع الخبير النفطي هاشم عقل تخفيض أسعار المحروقات في تسعيرة شهر حزيران المقبل بنسب من 1.5 إلى 8.8% نتيجة لاستمرار تراجع أسعار خام برنت عالميا. اضافة اعلان





وقال عقل لـ الوكيل الإخباري" إنه من المتوقع أن ينخفض سعر مادة البنزين اوكتان 90 بمقدار 3.7 قرشا/ لتر، بنسبة 4%، وتخفيض سعر مادة البنزين اوكتان 95، بمقدار 3.2 قرشاً/ لتر، بنسبة 1.5%.



كما توقع عقل تخفيض سعر مادة الديزل بمقدار 2.9 قرشاً لكل لتر،بنسبة 3.7%، وتخفيض سعر مادة الكاز بمقدار 5.5 قرشاً لكل لتر ونسبة 8.8%.



وأوضح أن توقعات الأسعار هذه هي المعدل السعري من بداية الشهر الحالي وحتى اليوم الاحد، مشيرا إلى أنه يتبقى لنهاية الشهر أسبوعين آخرين.



ونوه إلى أن المؤشرات تتجه إلى أن الأسعار ستبقى في نفس هذه المعدلات ولن تشهد ارتفاعات كبيرة.

