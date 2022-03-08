عقل يدعو الحكومة لإلغاء الضريبة المقطوعة ووضع سقوف سعرية لتتنافس شركات تسويق المحروقات

الوكيل الاخباري - دعا الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل الحكومة ووزارة الطاقة إلى أن تقوم بتثبيت أسعار المشتقات النفطية في تسعيرة شهر نيسان المقبل كما فعلت سابقا، الذي يتزامن مع بداية شهر رمضان، حيث الطقوس الخاصة للأردنيين فيه، والذي تزداد فيه نفقات الأسر الأردنية. اضافة اعلان





وبين عقل لـ"الوكيل الاخباري" أنه قدم دراسة وافية إلى وزارة الطاقة بحيث تقوم بإلغاء الضريبة المقطوعة على المحروقات لتحقق ربح وعائد أكبر يتزامن مع التخفيف على المواطن، وذلك من خلال وضع سقوف سعرية لأسعار المحروقات، مع السماح لشركات التسويق الثلاثة بالبيع بأقل من السقف السعري، بحيث يفتح المجال للمنافسة بين الشركات، لتحقق عائد ربح أكبر، ويستفيد المواطن من المنافسة بينها.

وأضاف أنه تواصل مع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، متوقعاً أن تقوم الحكومة بتثبيت أسعار المشتقات النفطية للشهر القادم، وإن لم تثبتها فلن ترفعها بالنسب العالمية.

وكشف أن الحكومة من خلال وزير الطاقة أبلغه بأنها تجري مباحثات ودراسة على مقترحه، مشيراً أن وزير الطاقة يجري تشاوراً مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة حول الدراسة وتثبيت أسعار المشتقات النفطية في شهر نيسان القادم، بحسب الخرابشة.



وحول الأزمة العالمية، قال عقل لـ"الوكيل الاخباري" إن القارة الأوروبية لا يمكن لها أن تستغني عن النفط والغاز الروسي وتسير وراء قرارات بايدن بحظر واردات روسيا من الطاقة.



وشدد على أن أوروبا تعتمد في احتياجاتها من الغاز على 40% من الغاز الروسي، و25% من احتياجاتها من النفط على روسيا، لذلك تطبيق العقوبات على روسيا لن يتم بسهولة، وذلك لأن البدائل غير متوفرة حالياً، مما سيرتب كلفا باهظة جداً على الدول الأوروبية.



