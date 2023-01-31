عقل يُرجع رفع أسعار المحروقات محلياً لشهر شباط من 2- 5%

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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مع ترقب صدور التسعيرة الشهرية لأسعار المحروقات لشهر شباط، اليوم الثلاثاء، توقع الخبير النفطي هاشم عقل أن ترتفع أسعار المحروقات محلياً بنسبة تتراوح من ( 2 -5 % ) على مختلف أنواع المشتقات.وقال عقل لـ " الوكيل الإخباري" إنه من المُتوقع ارتفاع سعر البنزين (أوكتان 90 ) 5% ما يعادل 44 فلساً لكل لتر، وارتفاع البنزين ( أوكتان 95 ) 3.5% ما يعادل 41 فلساً لكل لتر.كما توقع عقل ارتفاع سعر الديزل بنسبة 2%، ما يعادل 15 فلسا لكل لتر.وبين إن سعر مادة الكاز عالميًا سجل ارتفاعاً، إلا أنه بحسب الارادة الملكية التي صدرت بتجميد الضريبة والسعر إلى نهاية فصل الشتاء سيبقى بدون تغيير .