الثلاثاء 31-01-2023
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الثلاثاء، 31-01-2023 10:35 ص

عقل يُرجع رفع أسعار المحروقات محلياً لشهر شباط من 2- 5%

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - مع ترقب صدور التسعيرة الشهرية لأسعار المحروقات لشهر شباط، اليوم الثلاثاء، توقع الخبير النفطي هاشم عقل أن ترتفع أسعار المحروقات محلياً بنسبة  تتراوح من ( 2 -5 % ) على مختلف أنواع المشتقات. اضافة اعلان


وقال عقل لـ " الوكيل الإخباري" إنه من المُتوقع ارتفاع سعر البنزين (أوكتان 90 ) 5% ما يعادل 44 فلساً لكل لتر، وارتفاع البنزين ( أوكتان 95 ) 3.5% ما يعادل 41 فلساً لكل لتر.

كما توقع عقل ارتفاع سعر الديزل بنسبة 2%، ما يعادل 15 فلسا لكل لتر. 

وبين إن سعر مادة الكاز عالميًا سجل ارتفاعاً، إلا أنه بحسب الارادة الملكية التي صدرت بتجميد الضريبة والسعر إلى نهاية فصل الشتاء سيبقى بدون تغيير .

 




 

 


 

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