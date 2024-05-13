عقل: 20 مليون دولار خسائر الأردن سنويا إذا لم تُجدد اتفاقية النفط مع العراق

الوكيل الإخباري - كشف الخبير النفطي هاشم عقل أن الأردن قادر على تأمين كميات النفط التي توقف توريدها مؤخرا عن طريق العراق البالغة 15 ألف برميل يوميا، وذلك من خلال استيراد كميات إضافية من شركة أرامكو السعودية ولا توجد مخاوف من نقص الإمدادات النفطية. اضافة اعلان





وقال عقل لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأسواق العالمية اليوم متخمة بكميات كبيرة من النفط وذلك مع انخفاض الأسعار حيث بلغ سعر البرميل 83 دولار، ولا يوجد هناك مخاوف من نقص إمدادات النفط في ظل المخزون الاستراتيجي للمملكة والذي يغطي الاستهلاك المحلي مدة 60 يوما بالإضافة إلى الاحتياطات الأخرى في العقبة.



وأضاف أن الجانب العراقي يماطل دوما في تجديد مذكرة تصدير النفط إلى الأردن وذلك بسبب التيارات والكتل السياسية هناك، وكان الأجدر بوزارة الطاقة والثروة المعدنية أن تبادر إلى بدء مفاوضات التجديد قبل انتهاء المذكرة بوقت طويل، في حين يجب التفكير بتوقيع اتفاقية طويلة الأجل لمدة تزيد عن السنة لتوفير النفط وضمان عدم تصديره للمملكة.



وأشار عقل إلى أن الأردن يحصل على النفط من العراق بسعر أقل 16 دولار من السعر العالمي وذلك لقاء تحمل المملكة لكلف نقل النفط من العراق عبر شاحنات أردنية، في حين يصل الوفر السنوي إلى نحو 20 مليون دولار، وهو ما ستخسره الحكومة الأردنية نظير عدم تجديد الاتفاقية.



وكانت ذكرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أمس الأحد، أن توقف استيراد النفط الخام العراقي يأتي تزامنا مع انتهاء العمل بمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الموقعة بتاريخ 2023/5/4.



وأوضحت الوزارة أنها قامت بمخاطبة وزارة النفط العراقية للموافقة على تمديد مذكرة التفاهم ولمدة 3 شهور إضافية وبنفس الشروط التعاقدية وذلك من تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم بتاريخ 2024/5/4، مشيرة إلى أنها تتابع بشكل حثيث مع الجانب العراقي والسفارة الأردنية في بغداد لاستصدار الموافقات اللازمة من الجانب العراقي على التمديد.

