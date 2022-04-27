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الأربعاء، 27-04-2022 03:12 م

عقوبات بحق كل من يهدر المياه خلال عطلة العيد

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الوكيل الإخباري - ناشدت وزارة المياه والري المواطنين والمقيمين في الأردن بضرورة اتخاذ أقصى التدابير اللازمة للتعامل مع الواقع المائي خلال الصيف الحالي وخاصة مع عطلة عيد الفطر السعيد.

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ودعت الوزارة إلى عدم هدر المياه وضرورة استخدامها للغايات المنزلية بمسوؤلية كبيرة في ظل تراجع كميات التخزين في السدود المخصصة لغايات الشرب.

 

وأكدت أن هناك تعليمات سارية المفعول حتى خلال أوقات عطلة العيد بمحاسبة كل من يهدر المياه كونها جريمة يعاقب عليها القانون. 


وأكدت أن طواقمها وشركاتها وكافة الإدارات التابعة لها تتخذ كافة الترتيبات اللازمة لضمان وصول كميات كافية للمواطنين وتقديم خدمات المياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة خلال العطلة.

 

وأضافت أن فرق ميدانية وتفتيشية ستتابع الالتزام بأدوار المياه في المناطق ومن جهة أخرى التزام المواطنين بعدم هدر المياه وتطبيق التعليمات المتعلقة بذلك، مؤكدة أنها على أتم الاستعداد للتعامل بكل ايجابية مع شكاوى وملاحظات المواطنين التي ترد مباشرة من المواطنين أو عبر الهاتف لمركز الشكاوى الموحد (117116) من خلال مديريات التشغيل والصيانة ومراكز التحكم.

 

كما أنها على استعداد لتسيير فرق لمراقبة برامج التوزيع حسب المناطق وتكثيف جولات جتات الصرف الصحي لمعالجة أي مشكلة في خطوط او مناهل الصرف الصحي.

 

وأهابت بالجميع ضرورة التعاون مع أجهزة سلطة المياه وشركاتها واداراتها والإبلاغ عن اي ملاحظة او شكوى على هاتف مركز الشكاوى الموحد 117116 الذي يستقبل جميع الملاحظات من جميع مناطق المملكة على مدار الساعة وأخذ رقم الشكوى للتأكد من تسجيلها رسميا حيث يتم متابعتها من قبل المعنيين. 


ونوهت الوزارة أنها تحاول بكافة الجهود الممكنة لتأمين احتياجات الجميع المائية ومتابعة كافة الملاحظات الواردة من قبلهم بالرغم من قلة كميات المياه وتناقص المصادر المتاحة مشددة على ضرورة الابتعاد عن السلوكيات الخاطئة لأستخدام المياه واغلاق صنابير المياه حال أخذ الحاجة حتى تصل المياه للمناطق الاخرى.

 

وأشادت بالوعي الملموس لدى شرائح واسعة من المواطنين لواقعنا المائي والتحديات التي تواجهه وتفهمه لأهمية تغليب مصلحة الجميع على المصالح الخاصة وكذلك الدور الكبير لوسائل الاعلام في توعية الجميع بأهمية هذا الامر لأنجاح جهود قطاع المياه.

 




 

 


 

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