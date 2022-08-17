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الأربعاء، 17-08-2022 11:19 ص

عقوبات مشددة بحق المعتدين على الحدائق العامة في عمان .. (مسودة نظام)

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الوكيل الإخباري - نشر ديوان التشريع والرأي، في رئاسة الوزراء، نظاما جديدا للغابات والمتنزهات والحدائق العامة داخل حدود أمانة عمّان.

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وأكد النظام على العقوبات التي تترتب على المعتدين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، مشيراً إلى أنه يعاقب بغرامة مقدارها من 300 دينار إلى 500 دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويعاقب بالعقوبة نفسها المتعهد المنفذ، وعلى الحاكم الإداري إزالة الاعتداء على الفور وعلى نفقة المعتدي ويتم مصادرة الأدوات التي تم ضبطها في موقع الاعتداء.


وقال النظام أنه يعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بالاعتداء على الغابات والمتنزهات والحدائق العامة التابعة لأمانة عمّان بإقامة أي منشآت عليها أو مارس أعمال الحفر أو الحراثة أو الزراعة دون ترخيص أو موافقة مسبقة من الأمين.


ويعاقب بغرامة مقدارها من 100 دينار إلى 200 دينار كل من قام بالاعتداء على زاوية سياج أو جسر بإزالته أو العبث به وإلزام الشخص المعتدي بإعادة الوضع على ما كان عليه، كما يعاقب بغرامة مقدارها من 350 دينارا إلى 500 دينار كل من يقوم بإدخال المواشي أو الخيل أو الجمال أو أي من الحيوانات داخل الغابات والمتنزهات والحدائق العامة دون ترخيص أو موافقة مسبقة من الأمين.


ووفق النظام، يعاقب بغرامة مقدارها من 50 دينارا إلى 100 دينار كل من يقوم بإلقاء النفايات من مركبته داخل الغابات والمتنزهات والحدائق العامة التابعة للأمانة.


ويعاقب بغرامة مقدارها بالعقوبة نفسها من 200 دينار إلى 500 دينار كل من يقوم بطرح الأنقاض والمخلفات المحملة في مركبته سواء كانت سائلة أو صلبة أو أي مواد ملوثة للبيئة داخل الغابات والمتنزهات والحدائق العامة التابعة للأمانة.


ويعاقب كل من قام أو تسبب بإشعال النار داخل الغابات أو المتنزهات والحدائق العامة التابعة للأمانة وألحق الضرر بالثروة الزراعية وأدواتها بغرامة مقدارها من 300 دينار إلى 500 دينار عن كل شجرة لحقها الضرر نتيجة قيامه بإشعال النار.


ويعاقب بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 500 دينار كل من قام بقطع الأشجار أو نباتات الزينة أو أجزاء منها ومصادرة أدوات القطع المضبوطة من قبل موظفي الأمانة ممن يحملون صفة الضابطة العدلية.


كما يعاقب كل من تسبب بإلحاق الضرر بالألعاب الترفيهية والأعمال الجمالية داخل الغابات والمتنزهات والحدائق العامة التابعة للأمانة بغرامة مقدارها 500 دينار عن كل لعبة أو عمل من الأعمال الجمالية تسبب بإلحاق الضرر أو الأضرار بها.


و لمجلس أمانة عمّان و بتنسيب من الأمين تخصيص مساحات من الأراضي التابعة للامانة لأغراض زراعتها بالأشجار الحرجية ونباتات الزينة وإنشاء المشاتل الزراعية.


ووفق النظام، تتولى أمانة عمّان مسؤولية المحافظة على الغابات والمتنزهات والحدائق العامة داخل حدودها وضمن اختصاصها وتنميتها لتحقيق عدة أهداف؛ منها المحافظة على الأشجار الحرجية ونباتات الزينة، ديمومة المحافظة على أراضيها نظيفة خالية من النفايات، المحافظة على البيئة ومكافحة التصحر وزيادة الرقعة الخضراء بزراعة الأشجار الحرجية ونبات الزينة داخل حدودها، تخصيص أماكن للاستجمام والترفيه داخل حدودها، وتوفير الأمن والأمان والحماية وسبل السلامة العامة لمرتاديها.

 

نظام الغابات والمتنزهات والحدائق العامة لأمانة عمان


 

 




 

 


 

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