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الإثنين، 06-09-2021 12:43 م

عقود الإيجار ليست شرطا للاستفادة من تعرفة الكهرباء المدعومة

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الوكيل الاخباري - قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الاثنين، إنّ التعليمات والإجراءات التي ينبغي على المشترك اتباعها للتسجيل والاستفادة من تعرفة الكهرباء المدعومة ستعلن تفاصيلها منتصف الشهر المقبل.

واضافت أنه لن يتم الاستناد على عقود الإيجار للبيوت المستأجرة لإثبات مستخدم عداد الكهرباء المستحق للدعم، بحيث سيتم إنشاء موقع محدد لتقديم طلبات الاستفادة من الدعم الحكومي لفاتورة الكهرباء، ويطلب من خلاله معلومات محددة لتحديد مستحقي الدعم.

وأعلنت سابقا، أنه سيتم اعتماد آلية واضحة للاعتراض في الحالات الخاصة، أو الأخطاء التي قد تظهر عند بدء التطبيق، وذلك حماية للمشتركين الأردنيين المستحقين للدعم.

ورجحت، أن الفترة المقبلة ستكون تحضيرية؛ إذ سيتم الإعلان عن بدء قبول الطلبات الإلكترونية لتسجيل جميع المشتركين المشمولين بالتعرفة المدعومة قبل بدء العمل بها.

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