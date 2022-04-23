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السبت، 23-04-2022 01:57 م

علان: إقبال كبير على أسواق الألبسة

محل اواعي


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والاحذية، سلطان علان أن أسواق الألبسة شهدت اقبالاً ملحوظاَ خلال الأسبوعين الماضيين مع إقتراب عيد الفطر، متوقعاً ان يكون الاقبال كبيراً على محلات الالبسة خلال الأيام المقبلة.

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وأشار علان في حديث لـ"الوكيل الإخباري" إلى أن زيادة الطلب على أسواق الألبسة بدأ منذ منتصف الأسبوع الثاني من رمضان، وان الطلب على محلات الالبسة شهد تحسناً مقارنة بذات الفترة من العامين الماضيين.


وأضاف علان أن أسعار الألبسة في الأسواق لم تشهد أي ارتفاعات أو تخفيضات منوها أنها مستقرة، حيث أن أجور الشحن عالمياً شهد ارتفاعات متكررة الأمر الذي حد من انعكاس قرار تخفيض التعرفة الجمركية على الملابس والذي اتخذته الحكومة مطلع العام الحالي.


 




 

 


 

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