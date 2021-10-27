الأربعاء 27-10-2021
الوكيل الاخباري

وزير التربية : إعادة المعلمين المحالين للإستيداع الى التربية

المباشرة بتنفيذ مشروع التكييف المستدام لخفض استهلاك الطاقة في أنظمة التبريد

لجنة المرأة في الأعيان تزور مدينة العقبة

توقيع اتفاقية أردنية أوكرانية لدعم الصادرات الأردنية إلى أوكرانيا

فلسطين: 6 وفيات و370 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين في بحر رفح

علان لـ الوكيل: كلف الشحن على البضائع الشتوية ارتفعت حوالي 15%

اللجنة القانونية النيابية تلتقي أحزابا أردنية

الاحتلال يخطر بهدم منشآت في بيت لحم

استمرار الإغلاق في شرق السودان بسب مسار الشرق

الأربعاء، 27-10-2021 04:15 م

علان لـ الوكيل: كلف الشحن على البضائع الشتوية ارتفعت حوالي 15%

الألبسة


الوكيل الإخباري-خاص- قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان إن أسعار الملابس الشتوية في السوق الأردني ارتفعت ما بين 10%-15% نتيجة ارتفاع كلف الشحن على التاجر، وهذا بحد ذاته قد يشكل خطرا على التجار وقد يتسبب بخسارتهم.

اضافة اعلان


وتوقع علان اليوم الأربعاء في تصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" أن لا يزيد ارتفاع الأسعار أكثر مع اقتراب بداية فصل الشتاء رغم زيادة كلف الإنتاج والشحن على التجار الأردنيين، مضيفا أن كلف الشحن على البضائع الشتوية ارتفعت حوالي 15%.


وأشار أن قطاع الألبسة والأحذية يواجه العديد من المشاكل منها، تأخر الحالة الجوية وموسم الشتاء، وزيادة الكلف التشغيلية والإنتاج، إضافة إلى غياب اهتمام الحكومة بهذا القطاع وغياب إيجاد حلول فيما يتعلق بالكلف التشغيلية.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

وزير التربية : إعادة المعلمين المحالين للإستيداع الى التربية

w

المباشرة بتنفيذ مشروع التكييف المستدام لخفض استهلاك الطاقة في أنظمة التبريد

6179555c67253

توقيع اتفاقية أردنية أوكرانية لدعم الصادرات الأردنية إلى أوكرانيا

55177270d0f54d97927407ea910f7875

30 ألف مراجع شهريا للمراكز الصحية في مأدبا

images

تعرض طالبة للضرب من قبل زميلاتها في عمان والوزارة توضح

كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

أخبار متعلقة
Tekstil

تقرير: النساء يشكلن 73% من العاملين في قطاع صناعة الألبسة بالأردن

920211313159735194105

افتتاح السوق الريفي الثاني في مأدبا

محل اواعي

نقيب الألبسة لـ الوكيل :الصين تقلص رحلاتها المحملة بالبضائع الشتوية إلى المملكة