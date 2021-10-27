علان لـ الوكيل: كلف الشحن على البضائع الشتوية ارتفعت حوالي 15%

الوكيل الإخباري-خاص- قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان إن أسعار الملابس الشتوية في السوق الأردني ارتفعت ما بين 10%-15% نتيجة ارتفاع كلف الشحن على التاجر، وهذا بحد ذاته قد يشكل خطرا على التجار وقد يتسبب بخسارتهم.

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وتوقع علان اليوم الأربعاء في تصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" أن لا يزيد ارتفاع الأسعار أكثر مع اقتراب بداية فصل الشتاء رغم زيادة كلف الإنتاج والشحن على التجار الأردنيين، مضيفا أن كلف الشحن على البضائع الشتوية ارتفعت حوالي 15%.



وأشار أن قطاع الألبسة والأحذية يواجه العديد من المشاكل منها، تأخر الحالة الجوية وموسم الشتاء، وزيادة الكلف التشغيلية والإنتاج، إضافة إلى غياب اهتمام الحكومة بهذا القطاع وغياب إيجاد حلول فيما يتعلق بالكلف التشغيلية.