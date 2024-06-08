علان يكشف سبب الانخفاض الكبير على أسعار الذهب اليوم

الوكيل الاخباري -

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قال نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات ربحي علان إن انخفاض سعر الذهب اليوم يعود إلى توقف البنك المركزي الصيني عن شراء الذهب بشكل مؤقت.وأضاف علان اليوم السبت لـ "الوكيل الاخباري" أن انخفاض سعر غرام الذهب 1.50 دينار يعتبر انخفاضاً كبيراً خلال التعاملات ليوم واحد .وتوقع أن ينعكس هذا الانخفاض على الحركة الشرائية وإقبال المواطنين لصالح الشراء وذلك في ظل بدء موسم الحفلات والاعراس.وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 46.5 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 44.5 ديناراً للشراء منهم، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 41.5 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 38.0 ديناراً للشراء منهم.