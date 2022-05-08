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الأحد، 08-05-2022 01:35 م

علان: 15% ارتفاع الطلب على الملابس بالعيد

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

ارتفع الطلب على الألبسة خلال موسم عيد الفطر من 10 إلى 15% للعام الحالي 2022 مقارنة بالعام الماضي وفق نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان.

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و أعتبر علان اليوم الأحد في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن نسبة ارتفاع الطلب على الألبسة للعام الحالي جيدة متوقعا استمرار الطلب لغاية موعد عيد الأضحى.


وطالب بتوفير بيئة آمنة للمستوردين وتسهيل عملية استيراد البضائع وذلك بسبب قلة الإنتاج عالميا وعدم تواجد البضائع بوفرة .


علما أن قيمة المستوردات لشهر نيسان الماضي للعام الحالي ارتفعت بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية  الكبرى بنسبة 55.4% بحسب دائرة الإحصاءات العامة .


وكانت الأسواق المحلية شهدت إقبالا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان مما انعكس على أداء القطاع بشكل جيد وشمولي وفق نقابة الألبسة .


 




 

 


 

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