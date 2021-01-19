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علاوة غلاء معيشة تصل لـ 220 دينارا شهريا لفئات من المتقاعدين العسكريين

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الثلاثاء، 19-01-2021 06:21 م

علاوة غلاء معيشة تصل لـ 220 دينارا شهريا لفئات من المتقاعدين العسكريين

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الوكيل الاخباري - تقرر صرف علاوة غلاء معيشة بشكل شهري تصل إلى 220 دينارا في حدها الأعلى، لفئات محددة من المتقاعدين العسكريين، يحتاجون إلى من يعينهم على ممارسة حياتهم اليومية، وفق ما أوردت الجريدة الرسمية، الثلاثاء.
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ووافق مجلس الوزراء على التعليمات الجديدة المعدلة لتعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 2021 خلال جلسة له في 9 كانون الثاني/يناير 2021، بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية.

ويُعمل بالتعليمات الجديدة من 1 كانون الثاني/يناير الحالي، وفق الجريدة الرسمية.

و"تقرر صرف علاوة بدل إعانة شهرية لا تزيد على 100 دينار من تاريخ سريان هذه التعليمات لكل متقاعد عسكري يحتاج إلى من يعينه على ممارسة حياته اليومية من غير فاقدي البصر (المكفوف) ومصابي الشلل الرباعي المكتمل والشلل السفلي المكتمل والبتور المزدوجة .

وأوضحت: "تُصرف علاوة بدل إعانة شهرية لا تزيد على 220 دينارا من تاريخ سريان هذه التعليمات المُعدلة لكل متقاعد عسكري فاقد للبصر (مكفوف) يحتاج إلى من يعينه على ممارسة حياته اليومية.

وتُصرف كذلك، "علاوة بدل إعانة شهرية لا تزيد عن 220 دينارا من تاريخ سريان هذه التعليمات المعدلة للمتقاعد العسكري المصاب بالشلل الرباعي المكتمل أوالشلل السفلي المكتمل أوالبتور المزدوجة، الذي يحتاج إلى من يعينه على ممارسة حياته اليومية.

 




 

 


 

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