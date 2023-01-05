علوم وآداب التكنولوجيا تنظم معرض الفيزياء للعام 2023

الوكيل الاخباري - نظم قسم الفيزياء بكلية العلوم والآداب بجامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الخميس، معرض الفيزياء للعام 2023، بحضور عميد الكلية الدكتور خالد الشواقفة، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة قسم الفيزياء.



وتضمن المعرض بوسترات تعريفية بمختلف مجالات الفيزياء، وآخر المستجدات في الوسط الأكاديمي من نظريات وتطبيقات تقوم على قوانين الفيزياء المستوحاة من الطبيعة، وتوظيفها في دفع عجلة تقدم الإنسانية في شتى مجالات الحياة والتكنولوجيا.

اضافة اعلان