على الخريطة: تعرف على أسعار بيع الشقق في عمان

الوكيل الاخباري - بينت دراسة أجرتها شركة خريطة للتسويق العقاري على آلاف الإعلانات العقارية المعروضة على منصة خريطة خلال العام 2020 في أنحاء عمان تسجيل الشقق المعروضة للبيع في عبدون وجبل عمان أعلى سعر للمتر المربع.

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أسعار بيع الشقق في عمان



اتسم عام 2020 بانخفاض أسعار بيع الشقق في المملكة بنسبة *%2.2 تزامنا مع انخفاض البيوعات بنسبة **%14 عن العام السابق في مختلف المناطق المشمولة بالرصد. وتراوح سعر المتر في عمان بصورة عامة من 210 إلى 1,500 دينار للطوابق.

وسجلت منطقة عبدون وجبل عمان أعلى سعر بيع للمتر، وحلت كل من دابوق و دير غبار والصويفية وأم أذينة ثانيا.





وتاليا تفاصيل أسعار بيع الشقق للطوابق في بعض مناطق عمان حسب منصة خريطة خلال عام 2020:

شمال عمان:

أسعار البيع للشقق (دينار/متر مربع)





جنوب عمان :

أسعار البيع للشقق (دينار/متر مربع)





غرب عمان :

أسعار البيع للشقق (دينار/متر مربع)





شرق عمان:

أسعار البيع للشقق (دينار/متر مربع)





مثال:

يتراوح سعر شقة في تلاع العلي بمساحة150 م2من 67.5 إلى 120 ألف دينار للطوابق، ومن 74 إلى 144 ألف دينار تقريبا لشقة أرضية أو طابق أخير مع روف.



* البنك المركزي و دائرة الأراضي والمساحة



** دائرة الأراضي والمساحة

تنويه: الأسعار الواردة في المقال تقريبية واسترشادية فقط، وقد تختلف تبعاً لمساحة الشقة، وإضافاتها والخدمات المحيطة فيها، بالإضافة إلى عمر البناء، ورقم الطابق، والتشطيبات الداخلية وغيرها من العوامل.كما تزيد أسعار الشقق الأرضية والطابق الأخير مع روف بنسبة 10% إلى 20% عن أسعار الطوابق.