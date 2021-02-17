عمال الوطن .. قصة وطنية في الشتاء

الوكيل الإخباري - يُستحقون أن يُذكرون ، لأنهم لم يأبهوا لطقس بارد ، أو ثلج يلامس أجسادهم المتعبة ، ينظرون إلى عملهم في ظل الظروف الجوية السائدة على أنه جزء من حياتهم .

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عمال الوطن ، هؤلاء الذين أخذوا على عاتقهم القيام بآداء مهامهم على أكمل وجه ، تراهم في الطرقات يسيرون ، والأمطار والثلوج شاهدة على حالهم، مفتخرة بهم .

تركوا منازلهم ، وأطفالهم وعائلاتهم ، مصيّرين من وطنيتهم وإخلاصهم لعملهم ، قدسية واجب ، وعشق للوطن ، تُسلّم عليهم وانت في المركبة ، فيلاقونك بابتسامة راقية ، كرقيّ أخلاقهم .

لكم التحايا ، ولكم من "الوكيل الإخباري" ، أنبل مشاعر صادقة لأنكم تعطون ، ولا تنتظرون جزاء..فلله درّكم ما حييتم، فأنتم للشتاء قصة وقصة للشتاء .

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