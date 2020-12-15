عمان .. القبض على سائقين قاما بحادثتي دهس وفرار

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، العقيد عامر السرطاوي، انه خلال اليومين الماضيين تعاملت شعبة بحث جنائي العاصمة مع حادثتي دهس وفرار: الاول وقع في منطقة شارع الاستقلال امس ونتج عنه وفاة حدث بعد فرار السائق من موقع الحادث والثاني وقع في منطقة عين غزال ونتج عنه اصابة عامل وطن وهو بحالة متوسطة بعد تعرضه للدهس من قبل مركبة مجهولة لاذ سائقها بالفرار قبل يومين .



واضاف الناطق الاعلامي في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، الثلاثاء ، انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تمكن العاملون في شعبة بحث جنائي العاصمة من تحديد المركبتين وسائقيهما حيث جرى ضبط المركبتين وسائقيهما بوقت قياسي وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكاب حادثتي الدهس والفرار من المكان دون اسعاف وطلب المساعدة للمصابين في الحادثة وجرت احالتهما للقضاء .

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وأشار السرطاوي، ان لدى المحققين في مديرية الامن العام القدرة والكفاءة لاكتشاف تلك القضايا حتى وإن لاذ السائق بالفرار ، وتابع " الفرار من موقع الحادث هو احد الظروف القانونية المشددة".

واهاب بكافة السائقين عند وقوع اي حادث معهم -لا قدَّر الله-ضرورة الالتزام باتباع الاجراءات القانونية اللازمة وعدم الفرار من موقع الحادث وتقديم المساعدة والإسعاف للمصابين.

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