عمان تستضيف الدورة 38 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

الوكيل الإخباري- استقبل وزير الأشغال العامة والإسكان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، المهندس يحيى الكسبي، ترافقه مديرة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، الوفود المشاركة باجتماع الدورة (38) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والمنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية، والذي سيعقد منتصف الأسبوع الجاري في عمان بالتنسيق بين جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.

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وأكد الكسبي خلال الاستقبال، أهمية تضافر الجهود على المستوى العربي والدولي لتضافر الجهود للمحافظة على صمود المدن أمام التغيرات المناخية ومخاطر الكوارث والأوبئة.



وستعقد فعاليات المنتدى تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في العاصمة عمّان في 14 و15 و16 من الشهر الجاري تحت عنوان "نحو مدن مرنة قادرة على الصمود"، بمشاركة محلية وعربية.



وعبر الكسبي، عن شكره وتقديره للمشاركين في المؤتمر وإلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - مجلس الوزراء الإسكان والتعمير العرب وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والذي سيعقد للمرة الاولى وجاهيا في جائحة كورونا.



وتطلع الكسبي، إلى أن تساهم مخرجات الاجتماعات واللقاءات التي ستعقد بحلول تساهم في حل المعضلات التي تواجه قطاع الإسكان.



كما سينظم على هامش المنتدى عدد من الفعاليات بما يتعلق بالمشاريع الإسكانية والتنمية الحضرية المميزة بالاضافة الى معرض لأفضل التجارب والممارسات للدول والحكومات والتقنيات المبتكرة في مجال التشييد

