الإثنين 13-12-2021
الوكيل الاخباري

نقابة الفنانين لـ " الوكيل": ربيع شهاب بخير

أمطار رعدية مساء غدا الثلاثاء

الفايز: تكتم على أسماء المتنفذين في شركات الطاقة

حوار أمني سعودي ايراني في عمّان

مياهنا: توقف الضخ 12 ساعة عن هذه المناطق - أسماء

الخصاونة: الحكومة لا تتستر على أي فاسد

الهواري: كورونا سبب تأخير افتتاح مستشفى الطفيلة

تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة الشهر القادم - تفاصيل الشرائح وقراءة العداد

العودات: الملك بشرنا بأن الأيام المقبلة ستحمل الخير للجميع

العمر التشغيلي وتغول الشركات.. سائقوا التطبيقات الذكية يعتصمون أمام "النقل البري" - صور

الإثنين، 13-12-2021 09:50 ص

عمان تستضيف الدورة 38 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

image


الوكيل الإخباري- استقبل وزير الأشغال العامة والإسكان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، المهندس يحيى الكسبي، ترافقه مديرة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، الوفود المشاركة باجتماع الدورة (38) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والمنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية، والذي سيعقد منتصف الأسبوع الجاري في عمان بالتنسيق بين جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.

اضافة اعلان


وأكد الكسبي خلال الاستقبال، أهمية تضافر الجهود على المستوى العربي والدولي لتضافر الجهود للمحافظة على صمود المدن أمام التغيرات المناخية ومخاطر الكوارث والأوبئة.


وستعقد فعاليات المنتدى تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في العاصمة عمّان في 14 و15 و16 من الشهر الجاري تحت عنوان "نحو مدن مرنة قادرة على الصمود"، بمشاركة محلية وعربية.


وعبر الكسبي، عن شكره وتقديره للمشاركين في المؤتمر وإلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - مجلس الوزراء الإسكان والتعمير العرب وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والذي سيعقد للمرة الاولى وجاهيا في جائحة كورونا.


وتطلع الكسبي، إلى أن تساهم مخرجات الاجتماعات واللقاءات التي ستعقد بحلول تساهم في حل المعضلات التي تواجه قطاع الإسكان.


كما سينظم على هامش المنتدى عدد من الفعاليات بما يتعلق بالمشاريع الإسكانية والتنمية الحضرية المميزة بالاضافة الى معرض لأفضل التجارب والممارسات للدول والحكومات والتقنيات المبتكرة في مجال التشييد


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1579166755NHhHD

نقابة الفنانين لـ " الوكيل": ربيع شهاب بخير

4aad7499-be24-4cfa-9879-82238627f90a

حوار أمني سعودي ايراني في عمّان

11202125125919222741800

مياهنا: توقف الضخ 12 ساعة عن هذه المناطق - أسماء

720216114115398933740

الخصاونة: الحكومة لا تتستر على أي فاسد

مستشفى-الطفيلة-الحكومي-الجديد-2020120

الهواري: كورونا سبب تأخير افتتاح مستشفى الطفيلة

image (11)

العمر التشغيلي وتغول الشركات.. سائقوا التطبيقات الذكية يعتصمون أمام "النقل البري" - صور

أخبار متعلقة
pYPhKaN0V27yx4XUKEHSyxAbmw5qUySgYoiHr0ex

دراسة: كورونا ترفع حالات زواج القاصرات في الأردن

12202161735160285553

هام من الخدمات الطبية الملكية بشأن المصابين بكورونا

122021813246224696001

تعرّف على عقوبة مخالفي الحجر المنزلي

ط

ضبط 14 شخصاً من مخالفي الحجر المنزلي

122021683234427834263

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 66.843 اصابة

unnamed

مستشفى الملكة علياء يوقف استقبال المراجعات في العيادات