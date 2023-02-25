عمّان تستضيف اليوم اجتماعات فنية لرباعية التكاملية العربية

الوكيل الإخباري - تبدأ، اليوم السبت، اجتماعات اللجنة الفنية التي تسبق اجتماع اللجنة العليا الأردنية الإماراتية المصرية البحرينية للشراكة الصناعية التكاملية والمتوقع عقدها بدءا من يوم غد الأحد.

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وتتضمن اجتماعات اللجنة الفنية بحث أوجه التعاون ومشاريع الشراكة بين الدول الأربعة.



ومن المتوقع أن يتضمن اجتماع اللجنة العليا توقيع اتفاقيات الشراكة والاعلان عن مشاريع استراتيجية.



وتُعنى اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بمجموعة من المهام، أبرزها تمكين جهات القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بالشراكة، من خلال إشراك الشركات المهتمة بالاستثمار في القطاعات الرئيسية بالدول المشاركة، وتحديد دراسات الجدوى للمشاريع ذات الأولوية، ووضع خارطة الطريق لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية ضمن المرحلة الأولى، وكذلك رصد أهم التحديات والممكنات لتحفيز الاستثمار الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحديد وتمكين مقومات تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.



وكان الاجتماع الأول للجنة، الموقّعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، قد انعقد العام الماضي.

