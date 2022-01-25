عمّان تسجل أكثر من نصف حصيلة إصابات كورونا في الأردن الثلاثاء - تفاصيل وأرقام

الوكيل الاخباري - سجلت العاصمة عمان أكثر من نصف حصيلة إصابات كورونا المسجلة في الأردن الثلاثاء، بواقع 6390 إصابة بفيروس كورونا.

وسجلت في المملكة 11813 إصابة جديدة بالفيروس، فيما سجلت 14 حالة وفاة، فيما بلغت نسبة الفحوص الإيجابية 22.45%، بعد إجراء 52623 فحصاً مخبرياً.

وجاءت محافظة الزرقاء في المركز الثاني في تسجيل الإصابات بواقع 1365 إصابة، تلتها محافظة اربد بواقع 1187 إصابة.

فيما لم يسجل إقليم البتراء أي إصابة جديدة بكورونا، وكانت محافظو الطفيلة الأقل بتسجيل الإصابات الثلاثاء بواقع 37 إصابة.

على صعيد آخر، أُعلن إصابة 4 وزراء في الحكومة بفيروس كورونا، وهم وزير الصحة فراس هواري، وزير التخطيط ناصر الشريدة، وزير الاستثمار خيري عمرو، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة.