عمان تسجل اعلى نسبة هطول خلال المنخفض

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري إن المنخفض الجوي رفع حجم الامطار التراكمية الساقطة من بداية الموسم على جميع محافظات الأردن حتى صباح اليوم السبت الى (28,1%) من المعدل السنوي طويل الامد البالغ (8,1) مليار م3.

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وبينت الوزارة في بيان وصل "الوكيل الاخباري" نسخة منه، أن أعلى نسبة هطول حتى صباح اليوم السبت سجلت في العاصمة عمان / منطقة بيادر وادي السير (25,8) ملم .



واضحت ان الجريان في الاودية والسيول يحتاج الى ما بين 24 -48 ساعة للوصول الى السدود، حيث بلغت كميات المياه الداخلة الى السدود حتى صباح اليوم نحو (1,5) مليون م3 لترفع التخزين الكلي الى نحو (89) مليون م3 بنسبة تخزين كلية (26,3%) من طاقتها الكلية البالغة (336,4) مليون م3 وتركزت الكميات الداخلة في سد الملك طلال بنحو(1) مليون م3 .

وحول معدلات الهطول قالت إن محطات الرصد التابعة لها سجلت في محافظات العاصمة عمان معدلا بلغ (15,3) ملم، البلقاء (12,3) ملم ،مأدبا (14,9) ملم ،الزرقاء (3,4) ملم ، جرش(6,3) ملم ،المفرق(1,7) ملم ، اربد (4,5) ملم ،عجلون(10,7) ملم ، الكرك(1) ملم ، فيما لم تسجل المحطات في محافظات الطفيلة ومعان والعقبة أية كميات.