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السبت، 15-01-2022 12:29 م

عمان تسجل اعلى نسبة هطول خلال المنخفض

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري إن المنخفض الجوي رفع حجم الامطار التراكمية الساقطة من بداية الموسم على جميع محافظات الأردن حتى صباح اليوم السبت الى (28,1%) من المعدل السنوي طويل الامد البالغ (8,1) مليار م3.

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وبينت الوزارة في بيان وصل "الوكيل الاخباري" نسخة منه، أن أعلى نسبة هطول حتى صباح اليوم السبت سجلت في العاصمة عمان / منطقة بيادر وادي السير (25,8) ملم .


واضحت ان الجريان في الاودية والسيول يحتاج الى ما بين 24 -48 ساعة للوصول الى السدود، حيث بلغت كميات المياه الداخلة الى السدود حتى صباح اليوم نحو (1,5) مليون م3 لترفع التخزين الكلي الى نحو (89) مليون م3 بنسبة تخزين كلية (26,3%) من طاقتها الكلية البالغة (336,4) مليون م3 وتركزت الكميات الداخلة في سد الملك طلال بنحو(1) مليون م3 .

 

وحول معدلات الهطول قالت إن محطات الرصد التابعة لها سجلت في محافظات العاصمة عمان معدلا بلغ (15,3) ملم، البلقاء (12,3) ملم ،مأدبا (14,9) ملم ،الزرقاء (3,4) ملم ، جرش(6,3) ملم ،المفرق(1,7) ملم ، اربد (4,5) ملم ،عجلون(10,7) ملم ، الكرك(1) ملم ، فيما لم تسجل المحطات في محافظات الطفيلة ومعان والعقبة أية كميات.


وناشدت وزارة المياه والري الجميع الى ضرورة الاستفادة من كافة الهطولات المطرية وعدم إلقاء المخلفات في مجاري الاودية والتأكد من عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي ، والتأكد من حماية عدادات المياه ومرافق المياه المنزلية من الانجماد المتوقع خلال الايام القادمة .

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