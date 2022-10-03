عمان منسقا لتحالف المدن العربية ضد العنصرية والتمييز

الوكيل الإخباري - انتخب برنامج العلوم الاجتماعية والإنسانية بمكتب اليونسكو الإقليمي في الدول العربية، مدينة عمان منسقا لقيادة تحالف المدن العربية ضد العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب والتعصب.

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ورفع مكتب اليونسكو الإقليمي في الدول العربية التهاني لأمانة عمان على انتخاب مدينة عمان خلال اجتماع لأعضاء تحالف المدن العربية ضد العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب والتعصب.



وبين مكتب اليونسكو انه تم تفعيل انتخاب مدينتين لقيادة التحالف كباقي تحالفات مدن اليونسكو العالمية مما أسفر عن انتخاب مدينة عمان كقائد ومنسق للتحالف لمدة عامين 2022-2024.



وعبرت مدينة نواكشوط عن الرغبة في استمرار المساعدة وتنسيق أعمال التحالف وترحيبها بقيادة مدينة عمان للتحالف.

