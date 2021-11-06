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السبت، 06-11-2021 10:06 ص

عماوي: الأردن ثاني أسوأ دولة بالعالم بمجال الفجوة الجندرية

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الوكيل الإخباري- قالت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي إن 61% من السكان في الأردن بين عمر 15 و64 عاماً، وهو ما يعني أن المجتمع الأردني فتي.

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وأضافت في تصريحات لبرنامج ستون دقيقة الذي يعرض على التلفزيون الأردني، أن هناك استثمار بطيء في السكان، وفي عام 2040 سنصل إلى نسبة الفرصة السكانية وستقل نسبة الاعالة في الأردن، وستبلغ نسبة الشباب نحو 67%.

وبينت أن الأردن ثاني أسوأ دولة في العالم بمجال الفجوة الجندرية وفقا للتقرير العالمي لمؤشر الفجوة الجندرية بين الجنسين للعام 2021.

ولفتت العماوي إلى أن تحصيل الأردن بالاختبارات الدولية كان أقل من المستوى، ويجب الاستثمار في التعليم، والصحة والاقتصاد، مضيفة أن نسبة الفقر في الأردن تبلغ 15.7% فيما بلغت نسبة البطالة في الربع الثاني لهذا العام 24.8%.

 




 

 


 

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