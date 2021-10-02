السبت 02-10-2021
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عماوي: العنف ضد النساء ارتفع 33% خلال فترة الحجر

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السبت، 02-10-2021 01:51 م

عماوي: العنف ضد النساء ارتفع 33% خلال فترة الحجر

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الوكيل الاخباري– قالت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي، السبت، إن العنف ضد النساء في الأردن ارتفع 33% خلال فترة الحجر بجائحة كورونا.

وأضافت بمناسبة اليوم الدولي للا عنف، أن هناك “ازدياداً لعدد بلاغات العنف الأسري في العامين الماضيين”، وفق حديثها للمملكة.

وتابعت: “مع جائحة كورونا عالمياً وفي المنطقة العربية تحديداً وفي الأردن زادت نسبة العنف ضد الإناث في المنطقة العربية 37% وفي الأردن 33%، وجزء منها بسبب ظروف الحجر بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية والشعور بالكآبة والإحباط والخوف من المستقبل وهذا أدى إلى ازدياد العنف البدني والجسدي والنفسي بالإضافة إلى زيادة خطورة عدم مراعاة الصحة الإنجابية”.

ولفتت عماوي إلى أنه “بحسب استطلاعات دائرة الإحصاءات العام، 69 % من الذكور يعتقدوا أن هناك مبررات لضرب الزوجة ومقابلهم 46% من النساء يعتقدن أنه لا مشكلة أن تتعرض للضرب”.

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