الإثنين 28-12-2020
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عمداء الأردنية يقرر تمديد فترة دفع الرسوم لنهاية الشهر القادم

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الإثنين، 28-12-2020 10:11 م

عمداء الأردنية يقرر تمديد فترة دفع الرسوم لنهاية الشهر القادم

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 الوكيل الاخباري - بتوصية من عميد شؤون الطلبة ومدير وحدة القبول والتسجيل ومدير وحدة الشؤون المالية، قرر مجلس عمداء الجامعة الأردنية في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، تمديد فترة دفع الرسوم الجامعية للفصل الدراسي الثاني 2020/2021 إلى الثامن والعشرين من الشهر القادم.
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وقرر المجلس استبدال آلية دفع الرسوم بدءا من الفصل الدراسي الصيفي القادم على أن تكون عمليتا التسجيل والدفع بنفس الوقت بما يتناسب مع وقت الطالب وظرفه.

ويهيب مجلس العمداء بأبنائه الطلبة بسرعة دفع الرسوم لتخفيف الازدحام خلال الأسبوع الأخير قبل بداية الفصل القادم من جهة، ولتمكنهم من اختيار المواد التي يرغبون بدراستها فعليا من جهة أخرى، فضلا عن أن ذلك سيسهم بتسيير الأمور المالية للجامعة التي تحرص دائما على تلبية كافة مستلزماتهم وتوفير الخدمات التي يحتاجونها خلال فترة دراستهم.


 




 

 


 

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