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السبت، 19-11-2022 09:15 م

عمداء شؤون الطلبة بالجامعات الأردنية يبحثون نشر العمل التطوعي بالعملية التعليمية

طلبة يسيرون داخل الجامعة الأردنية (أرشيفية)


الوكيل الاخباري - أوصى عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الأردنية في الجلسة الحوارية التي نظمها مركز الكالوتي التنموي اليوم السبت بإنشاء مركز خدمة تنمية مجتمعية تطوعية في كل جامعة لتنظيم العمل التطوعي ووضع مسار اجباري في الجامعات للتعريف بالعمل التطوعي، ووضع خطط لبرامج تطوعية ذات مردود إيجابي على الجامعات والمجتمع.

كما اوصوا بنشر ثقافة التطوع وتنفيذ مشاريع تطوعية وطنية على مستوى الجامعات ومنح جائزة لأفضل جامعة في تنفيذ الأعمال التطوعية وانشاء بنك بيانات للأعمال التطوعية بالتعاون مع مركز الكالوتي، وإنشاء فرق تطوعية للعمل في أوقات الطوارئ ومساعدة الجهات المعنية.

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