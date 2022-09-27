عمرو: الأردن يشهد نقلة نوعية ببيئته الاستثمارية

الوكيل الاخباري - أكد وزير الاستثمار، المهندس خيري عمرو، أن الأردن يشهد نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية، بهدف زيادة تنافسيته وجاذبيته للاستثمارات النوعية.



وقال عمرو، خلال مشاركته في جلسات منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني الثالث، أن الأردن استحدث وزارة الاستثمار لتكون الجهة الحكومية الوحيدة المعنية بمتابعة العملية الاستثمارية في الأردن، إضافة إلى تمكين الاستثمارات القائمة.



وأضاف، خلال جلسة بعنوان "الاستثمار في الأردن" وأدارها رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير أبو صعيليك، أن الأردن ولزيادة زيادة تنافسية البلاد، عمل على إعداد قانون استثمار جديد للبيئة الاستثمارية، جاء بعد نقاشات طويلة مع القطاع الخاص وأخذ أغلب الملاحظات التي طرحها القطاع الخاص، ليكون هذا القانون منافسا وعصريا وجاذبا للعملية الاستثمارية.

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