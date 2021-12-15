الأربعاء 15-12-2021
الوكيل الاخباري

صندوق استثمار الضمان: ندرس الاستثمار في مشروع الناقل الوطني

"النواب" يقرر استدعاء الوزير الأسبق منذر حدادين لإثبات تصريحاته حول المياه في الأردن

شاهد بالصور أغرب حالة تهريب مخدرات في الأردن

بتوجيهات من جلالة الملك .. استكمال وصول طواقم المستشفى الميداني غزة 69

حوارية حول تعزيز دور الإعلام في دعم حقوق الإنسان

المجلس التمريضي يختتم برنامج دبلوم الصحة النفسية

الحراسيس: وزير أسبق تحدث عن وجود كميات مياه تكفي لـ500 عام

النواب يرفضون اتفاق النوايا والخصاونة يغضب

وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب رفضا لاعلان النوايا مع الاحتلال

لماذا لا يلمس المواطن الأثر الإقتصادي من الاتفاقيات ؟.. خبير يجيب

الأربعاء، 15-12-2021 12:38 م

عمرو : توجه لزيادة فرص الاستثمار والتوسع مع القطاع الخاص

fzLJNGtYSUELXSYnKjJqknZbTNm7OSO9aSqMP0BK


الوكيل الإخباري - أكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو جدية الحكومة بالتواصل مع القطاع الخاص، عند سن قوانين وانظمة تخص العملية الاستثمارية، مؤكدا أنه لن تكون هناك أي مفاجآت في قانون الاستثمار الجديد.

اضافة اعلان


وقال عمرو خلال ندوة عقدتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إن قانون الاستثمار الذي تعمل الحكومة حاليا على سنّه، سيحاكي أحدث القوانين العالمية وأكثرها تطورا وتنافسية، مشيرا الى ان الحكومة تعكف على دراسة القوانين والتعليمات المعنية بشؤون الاستثمار، وأخذ الأنسب منها للعملية الاستثمارية، الأمر الذي سيساعد على الخروج بقانون استثمار عصري قادر على جذب المزيد من الاستثمارات بأنواعها كافة، إضافة إلى تمكين الاستثمارات القائمة.


وأوضح الوزير عمرو، ان الوزارة تسعى إلى أن تكون المرجع الأساسي للاستثمار والوجهة الوحيدة للمستثمر، مبينًا أن الوزارة تعمل على عدة محاور، أبرزها، صياغة الأنظمة والقوانين، وتسهيل عملية الاستثمار، إلى جانب التشاركية مع القطاع الخاص.


وأضاف، إن هناك توجهًا لزيادة فرص الاستثمار من خلال التوسع مع القطاع الخاص، وإنشاء المشروعات، وتوفير البيئة المناسبة للمستثمر الخارجي وجذبه، مضيفًا أن أولويات الوزارة التركيز على الاستثمار الداخلي والخارجي في الوقت ذاته، وفتح الأسواق للمستثمر الأردني من خلال خطة استثمارية في جميع أنحاء المملكة.


وبين أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على قطاعي تكنولوجيا المعلومات والتعدين، لافتًا إلى العمل على مشروع خريطة استثمارية ذكية تفاعلية تزود المستثمر بجميع التفاصيل إلكترونيًا، إلى جانب العمل على خطة للفعاليات الترويجية.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

استكمال وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 69

2

شاهد بالصور أغرب حالة تهريب مخدرات في الأردن

image-3-5

"النواب" يقرر استدعاء الوزير الأسبق منذر حدادين لإثبات تصريحاته حول المياه في الأردن

11202116175918989899889

بتوجيهات من جلالة الملك .. استكمال وصول طواقم المستشفى الميداني غزة 69

10202124155832114437852

حوارية حول تعزيز دور الإعلام في دعم حقوق الإنسان

12202113195919438545615

المجلس التمريضي يختتم برنامج دبلوم الصحة النفسية

أخبار متعلقة
61b8a98c95a79

"الاقتصادي والاجتماعي" يوصي بمظلة موحدة للهيئات الثقافية

76f3c7db-4c76-419b-adc3-fd2f1482ead5

انزلاق صهريج بترول في عمان - صور

259408

2.5 مليار يورو مِنح أوروبية للأردن للستة أعوام القادمة

1638196063777

استطلاع للرأي: نصف الأردنيين "متفائلون" باللجنة الملكية.. تفاصيل

unnamed

مستشفى الملكة علياء يوقف استقبال المراجعات في العيادات

مممممممممممممممممممم

نص الترجمة الكامل لوثيقة إعلان النوايا 'الطاقة والمياه' بين الأردن والاحتلال -صور