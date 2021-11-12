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عمرو: نعمل على تطوير قانون الاستثمار

الجمعة، 12-11-2021 03:25 م

عمرو: نعمل على تطوير قانون الاستثمار

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الوكيل الاخباري– أكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، جدية الحكومة بتنظيم وتطوير البيئة الاستثمارية بالمملكة وتوحيد كافة المرجعيات المعنية بالعملية الاستثمارية لذلك تم استحداث وزارة الاستثمار، لتكون الجهة الحكومية الوحيدة المعنية بالعملية الاستثمارية في المملكة.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال افتتاحه ملتقى الاستثمار الأردني والذي تم عقده اليوم الجمعة على هامش فعاليات اليوم الوطني الأردني في دبي اكسبو 2020.

وأضاف عمرو أنه يتم العمل الآن على تطوير قانون الاستثمار بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة للمستثمرين، إضافة إلى قدرة القانون الجديد على معالجة كافة التحديات التي كانت في السابق والتأكيد على أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وقال وزير الاستثمار إنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على عقد لقاءات متواصلة مع المستثمرين والمغتربين الأردنيين بهدف تعريفهم بأهم الفرص الاستثمارية في المملكة وتنافسيتها، إضافة إلى دراسة أهم تطلعاتهم المستقبلية الهادفة لتوجيه استثماراتهم للأردن، مؤكداً أن أبواب وزارة الاستثمار مفتوحة لجميع المستثمرين لتزويدهم بكل ما يحتاجون مع معلومات تتعلق بالبيئة الاستثمارية وفرص الاستثمار بالمملكة.

وخلال الملتقى، قدمت مديرة الدراسات والسياسات في وزارة الاستثمار الدكتورة أريج الزغيلات عرضاً توضيحياً عن أهم الفرص الاستثمارية ومزايا الاستثمار في المملكة وأبرز الميز النسبية والتنافسية التي تتمتع بها محافظات المملكة.

الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير المهندس حمزة الحاج حسن قدم عرضاً اشتمل على المشاريع والفرص الاستثمارية الجديدة التي تلبي حاجات السوق والمستثمرين وتطلعات أمانة عمان.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصال (إنتاج) المهندس نضال البيطار على أهمية المزايا الاستثمارية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومدى جاذبية القوانين والتشريعات التي تخدم القطاع، والذي يعد قطاعاً واعداً يشارك بشكل كبير في النمو الاقتصادي، كما قام باستعراض عدد من قصص النجاح للشركات الريادية الأردنية في هذا القطاع.

وتحدث خلال الملتقى ممثل الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه السيد وائل حدادين حول أهمية القطاع الزراعي في المملكة والتنافسية التي يتمتع بها هذا القطاع، كما تحدث عن الخصائص الزراعية التي يتميز بها القطاع، وجدد دعوته للمستثمرين الاهتمام بالفرص الاستثمارية المتعددة المتاحة في المملكة.

 




 

 


 

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