عمرو يعرض أبرز أهداف إنشاء وزارة الاستثمار

الوكيل الاخباري - أكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، أهمية إنشاء وزارة الاستثمار لتحفيز وتعزيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعنى بالشأن الاستثماري وتنظم رحلة المستثمر خلال بوابة واحدة وتكون معنية بالقضايا المرتبطة بالاستثمار تنظيماً وتيسيرا وتسهيلا.



وقال عمرو خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردني الفرنسي اليوم الاثنين ، إن الوزارة ستعمل ضمن ركائز واضحة ومحددة، تكون قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القائم منها، حيث سيتم العمل على إيجاد قانون استثمار حديث ومتطور وضمن أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إعادة تصميم خارطة استثمارية بفرص استثمارية جديدة تشمل العديد من القطاعات الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى إعداد استراتيجية ترويجية قادرة على استهداف أسواق وشركات محددة.



وجرى خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة زاهر القطارنة، والملحق الاقتصادي في السفارة الفرنسية لدى الأردن برونو مينات، وعدد من المستثمرين الأردنيين والفرنسيين، التطرق إلى آليات التعاون المستقبلية مع رجال الاعمال.

اضافة اعلان