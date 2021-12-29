عمليات نوعية ومعقدة للأطفال بمستشفى الأمير هاشم - صور

الوكيل الاخباري - أجرى فريق طبي متخصص بجراحة العظام والمفاصل برئاسة رئيس اختصاص جراحة عظام أطفال في الخدمات الطبية الملكية العقيد الطبيب فراس الإبراهيم، الأربعاء، في مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني بمدينة العقبة ورشة عمل لعدة عمليات نوعية ومعقدة لعدد من الأطفال.
وبين العقيد الإبراهيم، أنه تم استخدام تقنيات جديدة في علاج بعض الحالات النادرة حيث كان يعاني أحد الأطفال من ترقق العظم الزجاجي الذي سبب له تشوهات في عظم الساقين والقدمين وأجريت له عملية تصحيح باستخدام تقنية “سيخ نخاعي” وهي من التقنيات الحديثة في علاج مثل هذه الحالات، وطفل آخر كان يعاني من تبسط شديد في القدم وتشوه في إصبع القدم الكبير وأجريت له عملية تصحيح متعدد تحت تقنية التخدير الطرفي وباستخدام السونار.
وقال مدير مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني العميد الطبيب ماجد الصرايرة، إن الفريق أجرى عدة عمليات لأطفال كانوا يعانون من تشوهات خلقية في الكاحل، إضافة لإصلاح خلع الولادة المتكرر.
وتأتي هذه الورشة ضمن خطة الخدمات الطبية الملكية وبتوجيهات من مديرها العام العميد الطبيب يوسف زريقات، برفد المستشفيات الطرفية بالمستشارين الزائرين والتخفيف عن كاهل المواطن وتسهيل وصول الرعاية الصحية والخدمة الطبية المتميزة لكل مكان في الأردن.