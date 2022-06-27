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الإثنين، 27-06-2022 03:52 م

عملية تخدير نادرة على مستوى مستشفيات وزارة الصحة في البشير

مستشفى البشير (2)


الوكيل الإخباري - أجرى أطباء التخدير والعناية المركزة في مستشفيات البشير عملية تخدير نادرة لمريضة عمرها 82 عاما كانت تعاني من آلام في البطن وأدخلت للعمليات بحالة طارئة.

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وقال استشاري التخدير والعناية المركزة الدكتور محمد بركات إن المريضة كانت تعاني من آلام شديدة في البطن وتم إجراء عملية استكشافية طارئة للأمعاء بتخديرالمريضة عن طريق إعطاء مادة مخدرة داخل السائل المحيط بالحبل الشوكي في منطقة الصدر (Spinal thoracic).

 

وأضاف الدكتور بركات أن هذا الإجراء هو نوع من أنواع التخدير النصفي الذي يحتاج إلى خبرة ودقة عالية، وعادة ما يتم إجراؤه أسفل الفقرة القطنية الثانية في منطقة الخصر والتي ينتهي عندها النخاع الشوكي تفادياً لإصابته، وتم تخدير منطقة الصدر للحصول على تخدير لمستويات أعلى في الجسم لتغطية منطقة الألم.

 

وأوضّح أن إجراء العملية عن طريق التخدير العام يعتبر عالي الخطورة وإمكانية حدوث مضاعفات لما تعانيه المريضة من أمراض في عضلة القلب والتقدم في العمر وقصور في الصمامات وأمراض مزمنة وأعراض تنفسية ورئوية لذلك قررت تخدير المريضة عن طريق تقنية (spinal thoracic ).

 

وذكر بركات أن هذا النوع من التخدير يقلل الضغط على القلب ومن التأثير المباشر على المريض من الناحية الصحية وسرعة الشفاء السريري وخروج المريض من المستشفى بشكل أسرع وبقاء المريض مستيقظاً داخل العملية بخلاف التخدير العام.

 

وأجرى العملية كل من استشاري التخدير والعناية المركزة الدكتور محمد أنيس بركات، ومقيم مؤهل تخدير وعناية مركزة الدكتور إبراهيم الموسى وأخصائي التخدير والعناية المركزة الدكتور نايف العلوان وفنية التخدير رماح الشواورة.

 




 

 


 

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