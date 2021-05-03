عملية زعترة .. فخر فلسطيني يشعل تويتر

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - عملية زعترة ، عملية نفذها فلسطيني ، أمس الأحد في موعد الإفطار ، على حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس .
ابن فلسطين ، ارتأى أن يكون موعد ساعة الإفطار ، موعدا مع البطولة ، وموعدا مع تنفيذ عملية إطلاق نار على مستوطنين ، دون أن يأبه لخوف ، فبات قلبه قلب أسد ، فترجّل وإطلاق النار من مركبته لثوان قليلة .
وسم يشعل تويتر
العملية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، وتصدّر وسم (#عملية_زعترة) تويتر ، حيث تم تداول مقاطع فيديو للعملية ، عدا عن تداول صور لمكانها ، والتغنّي ببطولة الفلسطيني الذي انضم إلى قافلة الوطنيين الذين يجعلون من المقاومة حصنا للكرامة الفلسطينية .
الأردنيون ، أعربوا عن فخرهم بالعملية ، التي أسفرت عن إصابة (3) مستوطنين ، أدى ذلك إلى مواجهات مع الفلسطينيين في نابلس ، وما زال منفذ العملية متوارٍ عن الأنظار.
واليوم ، وكل يوم ، إصرار فلسطيني على أن يكون للفلسطينيين كلمتهم التي كالشمس لا تُغطى بغربال.
الكاميرا اذا كانت موجهة على الشارع خارج حدود باب بيتك أو محلك كاميرا مشبوهة— علي (@alinawasra) May 2, 2021
لا تخلي كاميرة بيتك تخليك عميل!#عملية_زعترة pic.twitter.com/OjzZTEZ1VV
الاحتلال أغلق حاجز حوارة وقت الفطور وحجز الكثير من السيارات وحرمهم من الوصول إلى بيوتهم وقت الفطور— علي (@alinawasra) May 2, 2021
صاحب سيارة توزيع مواد تموينية فتح سيارته وبلش يوزع كل اشي فيها على الناس عشان تفطر
شعب عظيم، شعب كريم #عملية_زعترة pic.twitter.com/Vj9wNpVfsI
قوات الاحتلال اقتحمت قرية بيتا بحثا عن الفدائيين منفذي العملية .. فتصدى لهم الشباب الثائر ليعطو فرصة للنمفذين بالتحرك.— Mohammed S AL-Namee 🇵🇸 (@moh_namee) May 2, 2021
حتى اللحظة 3 اصابات برصاص الاحتلال أثناء هذه المواجهات.. هكذا يحتضن الشعب مقاومته.#انقذوا_حي_الشيخ_جراح #عملية_زعترة pic.twitter.com/E1jChWHj5k
لدينا تاريخ عظيم حبره دماء الأبطال.— Mohammed S AL-Namee 🇵🇸 (@moh_namee) May 2, 2021
هذا التاريخ يقود الفلسطيني فور أن تقع بيده بندقية لاستشهادي.#عملية_زعترة #انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/HdfBZObZF5