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الإثنين، 03-05-2021 10:33 ص

المقاومة حصن الكرامة

عملية زعترة .. فخر فلسطيني يشعل تويتر

جح
جانب من مكان الحادث


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - عملية زعترة ، عملية نفذها فلسطيني ، أمس الأحد في موعد الإفطار ، على حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس .

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ابن فلسطين ، ارتأى أن يكون موعد ساعة الإفطار ، موعدا مع البطولة ، وموعدا مع تنفيذ عملية إطلاق نار على مستوطنين ، دون أن يأبه لخوف ، فبات قلبه قلب أسد ، فترجّل وإطلاق النار من مركبته لثوان قليلة .

 

وسم يشعل تويتر

العملية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، وتصدّر وسم (#عملية_زعترة) تويتر ، حيث تم تداول مقاطع فيديو للعملية ، عدا عن تداول صور لمكانها  ، والتغنّي ببطولة الفلسطيني الذي انضم إلى قافلة الوطنيين الذين يجعلون من المقاومة حصنا للكرامة الفلسطينية .

 

الأردنيون ، أعربوا عن فخرهم بالعملية ، التي أسفرت عن إصابة (3) مستوطنين ، أدى ذلك إلى مواجهات مع الفلسطينيين في نابلس ، وما زال منفذ العملية متوارٍ عن الأنظار.

 

واليوم ، وكل يوم ، إصرار فلسطيني على أن يكون للفلسطينيين كلمتهم التي كالشمس لا تُغطى بغربال.

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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