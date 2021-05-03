عملية زعترة .. فخر فلسطيني يشعل تويتر

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - عملية زعترة ، عملية نفذها فلسطيني ، أمس الأحد في موعد الإفطار ، على حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس .

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ابن فلسطين ، ارتأى أن يكون موعد ساعة الإفطار ، موعدا مع البطولة ، وموعدا مع تنفيذ عملية إطلاق نار على مستوطنين ، دون أن يأبه لخوف ، فبات قلبه قلب أسد ، فترجّل وإطلاق النار من مركبته لثوان قليلة .

وسم يشعل تويتر

العملية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، وتصدّر وسم (#عملية_زعترة) تويتر ، حيث تم تداول مقاطع فيديو للعملية ، عدا عن تداول صور لمكانها ، والتغنّي ببطولة الفلسطيني الذي انضم إلى قافلة الوطنيين الذين يجعلون من المقاومة حصنا للكرامة الفلسطينية .

الأردنيون ، أعربوا عن فخرهم بالعملية ، التي أسفرت عن إصابة (3) مستوطنين ، أدى ذلك إلى مواجهات مع الفلسطينيين في نابلس ، وما زال منفذ العملية متوارٍ عن الأنظار.

واليوم ، وكل يوم ، إصرار فلسطيني على أن يكون للفلسطينيين كلمتهم التي كالشمس لا تُغطى بغربال.





لا تخلي كاميرة بيتك تخليك عميل!pic.twitter.com/OjzZTEZ1VV الكاميرا اذا كانت موجهة على الشارع خارج حدود باب بيتك أو محلك كاميرا مشبوهةلا تخلي كاميرة بيتك تخليك عميل! #عملية_زعترة May 2, 2021





صاحب سيارة توزيع مواد تموينية فتح سيارته وبلش يوزع كل اشي فيها على الناس عشان تفطر



شعب عظيم، شعب كريم pic.twitter.com/Vj9wNpVfsI الاحتلال أغلق حاجز حوارة وقت الفطور وحجز الكثير من السيارات وحرمهم من الوصول إلى بيوتهم وقت الفطورصاحب سيارة توزيع مواد تموينية فتح سيارته وبلش يوزع كل اشي فيها على الناس عشان تفطرشعب عظيم، شعب كريم #عملية_زعترة May 2, 2021



حتى اللحظة 3 اصابات برصاص الاحتلال أثناء هذه المواجهات.. هكذا يحتضن الشعب مقاومته.#عملية_زعترة pic.twitter.com/E1jChWHj5k قوات الاحتلال اقتحمت قرية بيتا بحثا عن الفدائيين منفذي العملية .. فتصدى لهم الشباب الثائر ليعطو فرصة للنمفذين بالتحرك.حتى اللحظة 3 اصابات برصاص الاحتلال أثناء هذه المواجهات.. هكذا يحتضن الشعب مقاومته. #انقذوا_حي_الشيخ_جراح May 2, 2021